Агент Тюкавина — о восстановлении игрока: идёт в стыки. Но есть какой-то комплекс

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о восстановлении футболиста после травмы крестообразных связок.

– Тюкавин сыграл пять матчей после возвращения. Как оцените его форму?
– Он набирает форму и приходит в кондиции. Идёт в стыки. Но есть какой-то комплекс, как-никак пропустил полгода. Ему надо набрать свой тонус – и будет забивать. Понятно, пока тяжело забивать, играя по 15 минут. Однако тренер видит его работу каждый день на тренировках. Нормально идёт восстановление. Перерыв на сборную пойдёт на пользу.

Я работал со многими игроками, но такого фаната не видел. Он любит выжимать из себя максимум. Его иногда даже надо остановить, чтобы отдохнул, — приводит слова Сафонова Metaratings.

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

