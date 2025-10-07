Скидки
Палмер официально зарегистрировал свой личный бренд — The Athletic

Управление интеллектуальной собственности при правительстве Великобритании одобрило заявку полузащитника «Челси» Коула Палмера на регистрацию его празднования Cold Palmer и названия в качестве товарного знака. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, англичанин начал процедуру оформления патента в ноябре 2024 года. Игрок лондонского клуба не смог сразу оформить торговую марку из-за жалобы компании Chateau Palmer, производящей вина во Франции и получившей название в честь полковника Чарльза Палмера. После урегулированного спора полузащитник «синих» сможет применять товарный знак, включая празднование и свою подпись, до 2034 года, имея возможность его продления.

В нынешнем сезоне Палмер провёл четыре матча за «Челси», в которых забил два гола.

