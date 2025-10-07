Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия может вернуться в «Уотфорд» — Sky Sports

Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия может вернуться в «Уотфорд» — Sky Sports
Комментарии

Экс-тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может продолжить карьеру в «Уотфорде». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, «шершни» близки к увольнению нынешнего тренера Пауло Пессолано, Грасия является главным претендентом на эту должность, в ближайшее время он проведёт переговоры с английским клубом. Ранее Грасия уже работал с этой командой с 2018 по 2019 год. Помимо этого, в послужном списке специалиста есть «Лидс Юнайтед», «Валенсия», «Малага», «Осасуна» и ряд других команд. С 2023 года испанец пребывает без клуба.

На данный момент «Уотфорд» с 12 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Материалы по теме
Официально
Экс-тренер «Лестер Сити» Стив Купер возглавил датский «Брондбю»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android