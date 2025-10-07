«Трабзонспор» хочет выкупить Онана у «Манчестер Юнайтед» — The Sun

«Трабзонспор» желает выкупить вратаря Андре Онана, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Клуб проинформировал окружение голкипера о желании начать переговоры с «красными дьяволами» о полноценном переходе футболиста. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, турецкий клуб сможет беспрепятственно договориться с Онана о контракте, поскольку его заработная плата в «Трабзонспоре» более высокая, чем в «Манчестер Юнайтед». Но неизвестно, согласятся ли манкунианцы продать футболиста. Арендное соглашение камерунца не предполагает опцию выкупа.

Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2023 гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: