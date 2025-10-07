Джеррард: я не перешёл бы в мадридский «Реал», как Александер-Арнольд

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о переходе защитника Трента Александер-Арнольда из стана «красных» в мадридский «Реал» минувшим летом.

«Любой игрок заинтересуется, когда за ним придут «Барселона» или «Реал». «Мадрид» интересовался мной при Моуринью, это правда. Об этом не говорили много. Это привлекло моё внимание, ведь это «Реал». Неважно, кто ты, если эти клубы приходят, ты задумываешься. По этой причине я понимаю ситуацию Трента. Его лучший друг играет там. Возможно, он хочет нового вызова, он уже выиграл всё в «Ливерпуле»… Есть часть меня, которая это понимает.

Поступил бы я так же, как Александер-Арнольд? Нет, я бы этого не сделал», — сказал Джеррард на подкасте бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда.

Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля».

