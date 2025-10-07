В ФНЛ рассказали об обсуждении с «Черноморцем» вопроса финансирования клуба

В пресс-службе ФНЛ поделились информацией об обсуждении с «Черноморцем» темы финансирования клуба.

«ФНЛ поддерживает постоянное рабочее взаимодействие со всеми клубами, выступающими под эгидой лиги, включая ФК «Черноморец». Сегодня состоялась плановая встреча с генеральным директором клуба Константином Гордиюком. В ходе разговора обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия, а также планы «Черноморца» на сезон Лиги PARI – 2025/2026. Каких-либо проблем с финансированием, ставящих под угрозу профессиональный статус клуба, на встрече не озвучивалось», — заявили в пресс-службе ФНЛ корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

