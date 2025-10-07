Скидки
Главная Футбол Новости

Заир-Эмери высказался о вызове в молодёжную сборную Франции после дебюта в главной команде

Заир-Эмери высказался о вызове в молодёжную сборную Франции после дебюта в главной команде
19-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери отреагировал на вызов в сборную Франции до 21 года. Молодёжная команда «трёхцветных» сыграет 10 и 13 октября с Фарерскими островами и Эстонией в рамках отбора на чемпионат Европы 2027 года.

– Тренер позвонил мне и спросил, что я думаю. Тяжело ли мне вернуться, не ударило ли это по моему моральному духу. Я ответил ему, что, наоборот, это позволит мне снова увидеть друзей, вновь обрести радость от игры. Идея в том, чтобы получить игровое время. Вернуть себе уверенность, играя с мячом. Я ответил: «Без проблем». Нельзя отказываться от такого. Я очень горжусь тем, что здесь.

– Не кажется ли вам, что вам придётся играть по-другому в команде до 21 года?
– Нет, необязательно. Тут есть люди, с которыми я играл в молодости. Моя цель — подавать пример, как я всегда и делал. Есть также такие качественные игроки, как Матис Тель, Вильсон Одобер (оба в «Тоттенхэме») и Ленни Йоро («Манчестер Юнайтед»), которые играют в больших клубах.

– Вылет из главной команды разочаровывает?
– Нет, честно говоря, меня это устраивает. Цель не в том, чтобы надолго остаться в команде до 21 года. Этим летом чемпионат мира. Хочу вернуть уверенность, играть и получать удовольствие. Играть хорошо, чтобы вернуться в клуб и выступить как можно лучше, – приводит слова Заира-Эмери L’Équipe.

Ранее хавбек выступал за главный состав «трёхцветных», дебютировав в 2023 году и появившись на поле в семи встречах.

