Кирьяков: «Динамо» негоже так играть в обороне, если ставят большие задачи

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от встречи 11-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом» (3:5).
«У «Динамо» в матче с «Локомотивом» было много пропущенных мячей и немного авантюрная игра. Понятно желание играть в атаку — это похвально. Однако футбол состоит не только из атаки, но и из игры в обороне. Это считается важной составляющей, от которой нужно отталкиваться.
У «Динамо» нет баланса между обороной и атакой. Считаю, что первый тайм был неплохим: «Динамо» переломило ситуацию и в концовке тайма вышло вперёд, что настраивало на положительный результат. Но во втором тайме в обороне всё провально. В связи с этим столько пропущенных голов. Понятно, что тренерскому штабу здесь надо разбираться. Негоже так играть в обороне, если ты ставишь большие задачи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 октября 2025
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:51
-
19:43
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
19:05
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:42
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
18:07
-
17:49
-
17:47
-
17:45
-
17:37
-
17:29
-
17:20
-
17:14
-
17:11
-
17:05
-
16:54