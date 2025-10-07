Скидки
Кирьяков: «Динамо» негоже так играть в обороне, если ставят большие задачи

Кирьяков: «Динамо» негоже так играть в обороне, если ставят большие задачи
Комментарии

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от встречи 11-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом» (3:5).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«У «Динамо» в матче с «Локомотивом» было много пропущенных мячей и немного авантюрная игра. Понятно желание играть в атаку — это похвально. Однако футбол состоит не только из атаки, но и из игры в обороне. Это считается важной составляющей, от которой нужно отталкиваться.

У «Динамо» нет баланса между обороной и атакой. Считаю, что первый тайм был неплохим: «Динамо» переломило ситуацию и в концовке тайма вышло вперёд, что настраивало на положительный результат. Но во втором тайме в обороне всё провально. В связи с этим столько пропущенных голов. Понятно, что тренерскому штабу здесь надо разбираться. Негоже так играть в обороне, если ты ставишь большие задачи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

