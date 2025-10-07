Кирьяков: «Динамо» негоже так играть в обороне, если ставят большие задачи

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от встречи 11-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом» (3:5).

«У «Динамо» в матче с «Локомотивом» было много пропущенных мячей и немного авантюрная игра. Понятно желание играть в атаку — это похвально. Однако футбол состоит не только из атаки, но и из игры в обороне. Это считается важной составляющей, от которой нужно отталкиваться.

У «Динамо» нет баланса между обороной и атакой. Считаю, что первый тайм был неплохим: «Динамо» переломило ситуацию и в концовке тайма вышло вперёд, что настраивало на положительный результат. Но во втором тайме в обороне всё провально. В связи с этим столько пропущенных голов. Понятно, что тренерскому штабу здесь надо разбираться. Негоже так играть в обороне, если ты ставишь большие задачи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.