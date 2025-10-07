Игрок «Динамо» Нгамалё интересен «Истанбул Башакшехир» — AfricaFoot

«Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к 31-летнему нападающему московского «Динамо» Муми Нгамалё. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, помимо турецкой команды, игрок бело-голубых привлекает внимание ещё нескольких клубов, одним из которых является «Маккаби Тель-Авив», ранее уже проявлявший интерес к футболисту.

Нгамалё выступает в составе «Динамо» с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

