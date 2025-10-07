Президент «Интера» Маротта: итальянский футбол движется вниз

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о нынешнем положении дел в итальянском футболе.

«Суть проблемы в том, что наш футбол движется вниз. Мы стали переходной лигой, нас больше нельзя назвать Эльдорадо, как это было в 2000-х. Сейчас великие игроки приходят в этот чемпионат, когда им уже 40 лет.

Приведу пример: «Реал» приобрёл Мастантуоно за € 60 млн, в Италии же за молодого игрока не заплатят более € 35 млн. Трансферный рынок на вход здесь очень ограничен. Большие клубы, такие как «Интер», «Милан», «Ювентус», «Рома», «Наполи» и «Аталанта», сфокусировались на приросте капитала. В 2000-х клубы редко продавали игроков, но в наше время было бы трудно предоставить адекватную финансовую отчётность без внимания к приросту капитала. В этом и заключается главное отличие, и оно связано с тем, что права на зарубежные телетрансляции были проданы в 10 раз дороже, чем наши, — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.