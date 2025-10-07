Сильянов назвал конкурентов «Локомотива» в борьбе за чемпионство, не упомянув «Спартак»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о борьбе железнодорожников за чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ, а также перечислил их главных конкурентов.

«Борьба за чемпионство? Мы не загадываем. И я не думаю, как и вся команда, о том, что в прошлом сезоне тоже хорошо стартовали, а потом растеряли очки.

Главные конкуренты «Локомотива» в борьбе за чемпионство? Точно ЦСКА и «Краснодар». «Зенит» тоже никогда нельзя сбрасывать со счётов», — приводит слова Сильянова Sport24.

После 11 туров РПЛ железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место. ЦСКА заработал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» с 23 очками располагается на третьей строчке. «Зенит» набрал 20 очков и находится на четвёртом месте.

