Кирьяков рассказал, при каком обстоятельстве «Спартак» может уволить Станковича

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о перспективах Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Доработает ли Станкович до зимы, будет зависеть от результатов. Разговоры ходят давно, ещё с прошлого сезона. Было принято решение дать ему поработать. Надежды возлагались, но мы видим, что пока они остаются надеждами. У «Спартака» нет стабильности в игре. Неплохие матчи чередуются с провальными.

Нельзя так выходить, как на матч с ЦСКА — один из самых важных матчей этого отрезка. Треть чемпионата позади, команды уже разыгрались и разбежались. Но так провально выступать никуда не годится. Думаю, что и болельщики, и специалисты, и, самое главное, руководители устали ждать результатов. Однако пока никаких сообщений нет. Станкович продолжает работать. В клубе поменялся генеральный директор. Думаю, что от результата ближайших встреч будет зависеть будущее Станковича в «Спартака». Если не будет побед в ближайших двух матчах, то будет принято определённое решение», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.