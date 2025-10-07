Скидки
Гаттузо — о матче Италии и Израиля: мы должны играть, иначе нам засчитают поражение 0:3

Гаттузо — о матче Италии и Израиля: мы должны играть, иначе нам засчитают поражение 0:3
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо в преддверии матчей отбора к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике высказался о возможной отмене игры с Израилем. Встреча пройдёт 14 октября, прежде неё подопечным экс-хавбека «Милана» предстоит сразиться с Эстонией 11 октября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Во вторник мы отправимся в Удине. Мы знаем, что там будет очень мало людей, и я понимаю ваше беспокойство. Но мы также знаем, что должны играть, иначе нам засчитают поражение со счётом 0:3. Конечно, грустно видеть, что происходит, как гибнут невинные люди и дети. Это душераздирающе», – приводит слова Гаттузо Eurosport.it.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) работает над тем, чтобы «как можно скорее» созвать заседание исполнительного комитета, на котором планируется принять решение о приостановке членства Израиля.

Сборная Израиля заинтересована в приглашении Никиты Хайкина в национальную команду — Walla
