Чемпион России Навас охарактеризовал потенциально будущего тренера «Спартака» Гарсию

Комментарии

Бывший футболист «Ростова» Сесар Навас высказался о возможном прибытии Луиса Гарсии на пост главного тренера «Спартака».

«Луис Гарсия — очень опытный испанский специалист. Он отличается тем, что делает свои команды очень сильными. Луис не из тех, кто выделяется только атакующим или оборонительным футболом. Он способен сочетать в своих командах довольно эффективную атакующую игру, но при этом ещё и тактическое построение. Он очень разносторонний тренер.

Также он отличается своими человеческими качествами. В его командах всегда царит очень хорошая рабочая атмосфера, поскольку он становится близким человеком для своих игроков», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
