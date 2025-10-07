Скидки
«МЮ» может заработать более £ 10 млн, если проведёт матчи в Саудовской Аравии — DM

«МЮ» может заработать более £ 10 млн, если проведёт матчи в Саудовской Аравии — DM
«Манчестер Юнайтед» может заработать более £ 10 млн, если заключит сделку о проведении товарищеских матчей в Саудовской Аравии по ходу нынешнего сезона. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб может сыграть в трёхстороннем турнире с участием «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Ожидается, что «красные дьяволы» заработают около £ 5 млн плюс призовые в случае победы в одной игре. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» способен получить дополнительный доход от коммерческих сделок во время своего пребывания в Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что манкунианцы также могут посетить Саудовскую Аравию в течение короткого времени, чтобы провести только один матч.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

