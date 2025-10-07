Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Барселоне» отреагировали на завершение карьеры Жорди Альбой

В «Барселоне» отреагировали на завершение карьеры Жорди Альбой
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба, сейчас выступающий в составе «Интер Майами», объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона МЛС. Клуб из столицы Каталонии отреагировал на это событие.

«Защитник, не похожий ни на кого другого. Вписал своё имя в историю «Барселоны». Спасибо, Жорди», – заявляет пресс-служба сине-гранатовых в официальном аккаунте в соцсети X.

Фулбек провёл за каталонский клуб 459 матчей во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 99 результативных передач. В составе «Барселоны» испанец становился шестикратным чемпионом Ла Лиги, пять раз выигрывал Кубок Испании и побеждал в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Защитник «Интер Майами» Жорди Альба завершит карьеру по окончании сезона МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android