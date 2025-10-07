«Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за Кириллом Глебовым из ЦСКА — источник

Мадридский «Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за нападающим ЦСКА Кириллом Глебовым. Скоростные данные футболиста и его умение работать с мячом впечатлили скаутов названных клубов. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Глебова держат на карандаше», клубы могут предпринять попытку приобрести 19-летнего нападающего грядущей зимой. Подчёркивается, что в контракте Глебова нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Но если игрок проведёт определённое количество матчей, то договор с ним продлится на сезон. Сам Глебов намерен продолжить карьеру в Европе в будущем.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 14 встречах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал «Зенит» самым сложным соперником в РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты: