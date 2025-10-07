Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за Кириллом Глебовым из ЦСКА — источник

«Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за Кириллом Глебовым из ЦСКА — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за нападающим ЦСКА Кириллом Глебовым. Скоростные данные футболиста и его умение работать с мячом впечатлили скаутов названных клубов. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Глебова держат на карандаше», клубы могут предпринять попытку приобрести 19-летнего нападающего грядущей зимой. Подчёркивается, что в контракте Глебова нет отступных, а договор рассчитан до лета 2027 года. Но если игрок проведёт определённое количество матчей, то договор с ним продлится на сезон. Сам Глебов намерен продолжить карьеру в Европе в будущем.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 14 встречах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал «Зенит» самым сложным соперником в РПЛ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android