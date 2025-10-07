«Арсенал» и Райя подпишут новый контракт на улучшенных условиях — BBC

Голкипер Давид Райя и «Арсенал» согласовали подписание нового контракта на улучшенных условиях. Об этом сообщает BBC.

Срок действия трудового договора, рассчитанного до лета 2028 года, останется прежним, но финансовые условия соглашения станут лучше. На данный момент футболист зарабатывает £ 100 тыс. в неделю.

Давид Райя ранее выступал за «Блэкберн Роверс», «Брентфорд» и ряд других команд За «канониров» испанец играет с 2023 года: изначально это была аренда из «Брентфорда», а в 2024-м футболист подписал полноценный контракт. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Райи составляет € 40 млн.