Глушаков назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о фаворитах в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар» и ЦСКА — фавориты сезона, они хорошо играют. Но я бы не сказал, что они сильно оторвались от других команд. Тот же «Спартак» отстаёт на шесть очков. И непонятно, что будет после прихода нового руководства. Медали вешать пока не нужно», — сказал Глушаков в эфире программы «Мир РПЛ» на «Матч ТВ».

После 11 туров РПЛ ЦСКА заработал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Локомотив» набрал 23 очка и занимает второе место. «Краснодар» с 23 очками располагается на третьей строчке. «Зенит» набрал 20 очков и находится на четвёртом месте.

«Краснодар» является действующим чемпионом России.

Самые титулованные футбольные клубы России: