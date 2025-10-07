Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Глушаков назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о фаворитах в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Краснодар» и ЦСКА — фавориты сезона, они хорошо играют. Но я бы не сказал, что они сильно оторвались от других команд. Тот же «Спартак» отстаёт на шесть очков. И непонятно, что будет после прихода нового руководства. Медали вешать пока не нужно», — сказал Глушаков в эфире программы «Мир РПЛ» на «Матч ТВ».

После 11 туров РПЛ ЦСКА заработал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Локомотив» набрал 23 очка и занимает второе место. «Краснодар» с 23 очками располагается на третьей строчке. «Зенит» набрал 20 очков и находится на четвёртом месте.

«Краснодар» является действующим чемпионом России.

Материалы по теме
Сильянов назвал конкурентов «Локомотива» в борьбе за чемпионство, не упомянув «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android