«Барселона» объявила о неготовности «Камп Ноу» к матчу 9-го тура Ла Лиги с «Жироной»

«Барселона» выступила с заявлением о неготовности стадиона «Спотифай Камп Ноу» к матчу 9-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Встреча пройдёт 18 октября на арене «Олимпик Льюис Компанис».

«Клуб продолжает работу над получением необходимых административных разрешений для открытия «Спотифай Камп Ноу» и находится в постоянном контакте с городским советом Барселоны для проведения соответствующих проверок в ближайшие дни.

В связи с этим, несмотря на то что ожидается скорое получение лицензии на ввод в эксплуатацию для этапа 1A, которая позволит вместить до 27 000 зрителей, «Барселона» будет работать над возвращением на «Камп Ноу» после получения соответствующей лицензии для этапа 1B, что увеличит вместимость до 45 000 зрителей.

Эта цель основана на трёх основных причинах:

  • задержка с получением лицензии 1A приблизила её одобрение к получению лицензии 1B;
  • вместимость стадиона «Олимпик Льюис Компанис», отремонтированного клубом, позволяет получать более высокую прибыль, компенсируя, таким образом, доходы от матчей, ранее сыгранных на стадионе Йохана Круиффа;
  • это даёт больше дней для проведения всех необходимых эксплуатационных испытаний, если это будет необходимо», – сообщает «Барселона» на своём официальном сайте.
