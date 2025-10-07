Скидки
Объявлено расписание Суперкубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация на своём официальном сайте огласила расписание Суперкубка Испании, который пройдёт в январе 2026 года в Джидде (Саудовская Аравия).

Полуфинальные встречи назначены на 7 и 8 января, в них встретятся «Барселона» и «Атлетик» Бильбао и мадридские «Реал» и «Атлетико» соответственно. Финал турнира состоится 11 января. Все матчи Суперкубка будут сыграны на стадионе «Алинма».

В прошлом году соревнование проходило также в Джидде на арене Кинг «Абдулла Спортс Сити». В решающей встрече «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2, несмотря на удаление вратаря Войцеха Щенсного.

