Главная Футбол Новости

Тренер сборной Нидерландов Куман намекнул, что Аке следует покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман намекнул, что защитнику Натану Аке следует покинуть «Манчестер Сити» ради получения большей игровой практики.

«Мы говорили об этом. Что-то нужно менять. Нельзя играть редко и при этом оставаться частью сборной. Игровой ритм важен в этом вопросе», — приводит слова Кумана de Telegraaf.

В прошлом сезоне Аке принял участие в 20 матчах «горожан», из-за травм он не был постоянным игроком команды. В нынешнем сезоне защитник сыграл в шести встречах клуба. Контракт Натана с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Аке составляет € 25 млн.

Новости. Футбол
