Бубнов выставил оценки футболистам ЦСКА за матч со «Спартаком» в 11-м туре
Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам ЦСКА за матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Красно-синие получили оценку пять.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
По подсчётам Бубнова, команда Фабио Челестини за встречу сделала 630 технико-тактических действий при 23% брака.
Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Единственную двойку получил защитник Игорь Дивеев. Согласно подсчётам эксперта, игрок набрал 44 технико-тактических действия при 34% брака. Отметим, что в составе ЦСКА только защитник Данил Круговой получил оценку пять с плюсом — 70 ТТД при 20% брака.
После 11 туров РПЛ ЦСКА заработал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу.
