Бубнов выставил оценки футболистам ЦСКА за матч со «Спартаком» в 11-м туре

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам ЦСКА за матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Красно-синие получили оценку пять.

По подсчётам Бубнова, команда Фабио Челестини за встречу сделала 630 технико-тактических действий при 23% брака.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

Единственную двойку получил защитник Игорь Дивеев. Согласно подсчётам эксперта, игрок набрал 44 технико-тактических действия при 34% брака. Отметим, что в составе ЦСКА только защитник Данил Круговой получил оценку пять с плюсом — 70 ТТД при 20% брака.

После 11 туров РПЛ ЦСКА заработал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу.

