Агент Глебова отреагировал на информацию об интересе европейских клубов к игроку ЦСКА

Агент Глебова отреагировал на информацию об интересе европейских клубов к игроку ЦСКА
Таймаз Хархаров, агент нападающего ЦСКА и сборной России Кирилла Глебова, прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к игроку. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что за футболистом следят мадридский «Атлетико», «Рома» и «Бенфика».

«Месяц назад была новость на одном из английских сайтов, что половина АПЛ интересуется Кириллом. Комментируя ту новость, я уже говорил, что за такими игроками, как Глебов, следят много больших клубов. У них есть доступ к базам данных. По скоростным характеристикам Кирилл всплывает, когда они работают с этими данными. Клубы смотрят, что парень играет в ЦСКА, выделяется, забивает. Какие-то звонки поступают, но с моей стороны неэтично говорить, что это за клубы», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Атлетико», «Рома» и «Бенфика» следят за Кириллом Глебовым из ЦСКА — источник

