Мбаппе не тренировался со сборной Франции и может не сыграть с Азербайджаном

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе второй день подряд пропускает тренировки сборной Франции перед матчами отбора на чемпионат мира с Азербайджаном и Исландией. Об этом сообщает издание AS. Встречи пройдут 10 и 13 октября.

Форвард восстанавливается после растяжения связок голеностопа, полученного в субботней встрече «Реала» с «Вильярреалом» (3:1). 26-летний нападающий был вынужден покинуть поле вскоре после забитого гола на 81-й минуте, направившись прямиком в раздевалку.

Кроме него, в тренировочном процессе не смог принять участие защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 16 голов в 12 матчах за клуб и национальную команду.