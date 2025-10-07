Скидки
Мбаппе не тренировался со сборной Франции и может не сыграть с Азербайджаном

Мбаппе не тренировался со сборной Франции и может не сыграть с Азербайджаном
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе второй день подряд пропускает тренировки сборной Франции перед матчами отбора на чемпионат мира с Азербайджаном и Исландией. Об этом сообщает издание AS. Встречи пройдут 10 и 13 октября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
Форвард восстанавливается после растяжения связок голеностопа, полученного в субботней встрече «Реала» с «Вильярреалом» (3:1). 26-летний нападающий был вынужден покинуть поле вскоре после забитого гола на 81-й минуте, направившись прямиком в раздевалку.

Кроме него, в тренировочном процессе не смог принять участие защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 16 голов в 12 матчах за клуб и национальную команду.

