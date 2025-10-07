Сафонов сделал пост после прибытия в расположение сборной России

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от прибытия в расположение национальной команды. 10 октября команда Валерия Карпина сыграет товарищескую встречу с Ираном, а 14 октября — с Боливией.

«Снова в расположении сборной! Рад вернуться в наш коллектив — классная атмосфера, матчи, общение, всё как всегда.

В этот раз летел через Белград. Всё прошло быстро и легко: вылетел в 17:00 и уже в два ночи был в Шереметьеве. Единственный минус — короткий сон перед утренней тренировкой. Однако положительные эмоции от встречи с ребятами всё компенсировали.

Сегодня поучаствовал в съёмках челленджей, где мне бил пенальти Exile (популярный российский видеоблогер. — Прим. «Чемпионата») и даже засветился на стриме у Стаи, показал тренировочную базу. Классный новый опыт!

После съёмок у нас была вечерняя тренировка вратарей. Работали тактически, готовимся к матчам с Ираном и Боливией. Сейчас время немного отдохнуть и наконец-то выспаться.

Уже завтра выдвигаемся в Волгоград, где 10 октября сыграем против Ирана. Серьёзный соперник, но мы готовы. Включайте ТВ или приходите на стадион к 20:00 — увидимся там!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

