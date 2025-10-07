Бубнов поставил «Спартаку» оценку пять в проигранном матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ
Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых в матче с ЦСКА в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече команда Деяна Станковича уступила со счётом 2:3. «Спартак» получил оценку пять.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
По подсчётам Бубнова, красно-белые за встречу сделали 860 технико-тактических действий при 20% брака.
Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Не один футболист в составе «Спартака» не получил двойку. Отметим, что Бубнов оценил игру атакующего полузащитника Эсекьеля Барко в этом матче оценкой пять с двумя плюсами. Аргентинец совершил 109 технико-тактических действий, допустив 7% брака.
Как появился «Спартак»:
