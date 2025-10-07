Скидки
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил «Спартаку» оценку пять в проигранном матче с ЦСКА в 11-м туре РПЛ

Комментарии

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых в матче с ЦСКА в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече команда Деяна Станковича уступила со счётом 2:3. «Спартак» получил оценку пять.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

По подсчётам Бубнова, красно-белые за встречу сделали 860 технико-тактических действий при 20% брака.

Фото: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

Не один футболист в составе «Спартака» не получил двойку. Отметим, что Бубнов оценил игру атакующего полузащитника Эсекьеля Барко в этом матче оценкой пять с двумя плюсами. Аргентинец совершил 109 технико-тактических действий, допустив 7% брака.

Как появился «Спартак»:

