Конте — о Хойлунде: у него есть потенциал стать звездой, и он это доказывает

Конте — о Хойлунде: у него есть потенциал стать звездой, и он это доказывает
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре форварда Расмуса Хойлунда после матча 6-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1), в котором датчанин забил победный гол.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Эхатор – 34'     1:1 Ангисса – 57'     2:1 Хойлунд – 75'    

«Ему 22 года, и он не заиграл в «Манчестер Юнайтед». У него есть огромная возможность для совершенствования, ему нужно работать, потому что у него есть потенциал стать звездой, и он это доказывает», – приводит слова Конте Goal.com.

Датский нападающий, арендованный у «Манчестер Юнайтед», в шести матчах за действующих чемпионов Италии забил четыре гола. В прошедшем сезоне в Англии он отметился 10 взятиями ворот в 52 встречах во всех турнирах.

«Они очень похожи». Кевин Де Брёйне сравнил Холанда и Хойлунда
