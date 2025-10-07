Конте — о Хойлунде: у него есть потенциал стать звездой, и он это доказывает

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре форварда Расмуса Хойлунда после матча 6-го тура Серии А с «Дженоа» (2:1), в котором датчанин забил победный гол.

«Ему 22 года, и он не заиграл в «Манчестер Юнайтед». У него есть огромная возможность для совершенствования, ему нужно работать, потому что у него есть потенциал стать звездой, и он это доказывает», – приводит слова Конте Goal.com.

Датский нападающий, арендованный у «Манчестер Юнайтед», в шести матчах за действующих чемпионов Италии забил четыре гола. В прошедшем сезоне в Англии он отметился 10 взятиями ворот в 52 встречах во всех турнирах.