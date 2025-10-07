Пименов оценил эпизод с пенальти на 11-й минуте матча ЦСКА и «Спартака» в РПЛ
Поделиться
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал эпизод матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2), в котором на 11-й минуте встречи в ворота красно-белых был назначен пенальти после нарушения правил полузащитника «Спартака» Жедсона на нападающем ЦСКА Алеррандро.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Если скромно и культурно говорить, то этот 11-метровый ни в какие рамки не лезет. Нападающий выбегает, он находится не в штрафной. Понятно, что касание есть. Почему‑то всё это возвращается через VAR. Я думаю, проекцию нарисовали, но нам её не показали. Это вообще сомнительно», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
22:01
-
21:56
-
21:48
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:26
-
21:19
-
21:08
-
21:05
-
21:01
-
20:58Объявлено расписание Суперкубка Испании Официально
-
20:43
-
20:37
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:54
-
19:51
-
19:43
-
19:41
-
19:35
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
19:05
-
18:59
-
18:45
-
18:43
-
18:42
-
18:34