Пименов оценил эпизод с пенальти на 11-й минуте матча ЦСКА и «Спартака» в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал эпизод матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2), в котором на 11-й минуте встречи в ворота красно-белых был назначен пенальти после нарушения правил полузащитника «Спартака» Жедсона на нападающем ЦСКА Алеррандро.

«Если скромно и культурно говорить, то этот 11-метровый ни в какие рамки не лезет. Нападающий выбегает, он находится не в штрафной. Понятно, что касание есть. Почему‑то всё это возвращается через VAR. Я думаю, проекцию нарисовали, но нам её не показали. Это вообще сомнительно», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».