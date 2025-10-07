Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов оценил эпизод с пенальти на 11-й минуте матча ЦСКА и «Спартака» в РПЛ

Пименов оценил эпизод с пенальти на 11-й минуте матча ЦСКА и «Спартака» в РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал эпизод матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2), в котором на 11-й минуте встречи в ворота красно-белых был назначен пенальти после нарушения правил полузащитника «Спартака» Жедсона на нападающем ЦСКА Алеррандро.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Если скромно и культурно говорить, то этот 11-метровый ни в какие рамки не лезет. Нападающий выбегает, он находится не в штрафной. Понятно, что касание есть. Почему‑то всё это возвращается через VAR. Я думаю, проекцию нарисовали, но нам её не показали. Это вообще сомнительно», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android