Боссы «МЮ» общались с игроками команды, чтобы узнать их мнение об Амориме — ESPN

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада и директор клуба Джейсон Уилкокс провели беседы с некоторыми футболистами команды, включая капитана Бруну Фернандеша, в ходе которых убедились, что игроки по-прежнему доверяют главному тренеру Рубену Амориму. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, это общение носило неформальный характер и не было направлено на то, чтобы предопределить будущее португальского специалиста в клубе. Подчёркивается, что футболисты положительно отзываются о 40-летнем тренере, а в команде царит хорошая атмосфера.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает 10-е место.

