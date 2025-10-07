Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боссы «МЮ» общались с игроками команды, чтобы узнать их мнение об Амориме — ESPN

Боссы «МЮ» общались с игроками команды, чтобы узнать их мнение об Амориме — ESPN
Комментарии

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада и директор клуба Джейсон Уилкокс провели беседы с некоторыми футболистами команды, включая капитана Бруну Фернандеша, в ходе которых убедились, что игроки по-прежнему доверяют главному тренеру Рубену Амориму. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, это общение носило неформальный характер и не было направлено на то, чтобы предопределить будущее португальского специалиста в клубе. Подчёркивается, что футболисты положительно отзываются о 40-летнем тренере, а в команде царит хорошая атмосфера.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает 10-е место.

Материалы по теме
«Мы на 100% поддерживаем тренера». Полузащитник «МЮ» Маунт — об Амориме

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android