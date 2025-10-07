«Интер Майами» может пригласить экс-защитника «Реала» и «Ман Юнайтед» после ухода Альбы

«Интер Майами» рассматривает приглашение бывшего защитника мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилона после того, как фулбек Жорди Альба объявил о завершении игровой карьеры по окончании нынешнего сезона МЛС. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, контракт Альбы рассчитан до 2027 года, но, несмотря на это, испанец решил завершить карьеру. В этом сезоне североамериканской лиги фланговый защитник забил пять голов и отдал девять голевых передач в 28 матчах турнира.

В прошлом сезоне Регилон провёл шесть встреч за «Тоттенхэм» и не отметился результативными действиями. Ранее защитник выступал за «Реал», «Атлетико», «Севилью», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». За основную сборную страны Регилон отыграл шесть матчей.