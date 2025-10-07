Скидки
Смолов объяснил, почему считает, что Сперцян не мог оскорбить Ндонга на расовой почве

Смолов объяснил, почему считает, что Сперцян не мог оскорбить Ндонга на расовой почве
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением, почему думает, что капитан и полузащитник «быков» Эдуард Сперцян не мог проявить расизм в отношении защитника «Ахмата» Усмана Ндонга.

«Я бы хотел защитить Эдика и поддержать его. Точно займу его позицию, потому что я его знаю, не представляю, чтобы он мог себе позволить что-то сказать на расовой почве или религиозной. Во-первых, он воспитанник «Краснодара», всё время, что находился в команде, было огромное количество легионеров, иностранцев, которые говорили на разных языках, Эдик – суперкоммуникабельный, добрый, спокойный парень. Я не верю, что это могло произойти», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На 85‑й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После встречи защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. В воскресенье, 5 октября, Сперцян записал обращение, в котором ещё раз отверг обвинения в расизме.

Комментарии
