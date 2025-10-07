Смолов объяснил, почему считает, что Сперцян не мог оскорбить Ндонга на расовой почве

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением, почему думает, что капитан и полузащитник «быков» Эдуард Сперцян не мог проявить расизм в отношении защитника «Ахмата» Усмана Ндонга.

«Я бы хотел защитить Эдика и поддержать его. Точно займу его позицию, потому что я его знаю, не представляю, чтобы он мог себе позволить что-то сказать на расовой почве или религиозной. Во-первых, он воспитанник «Краснодара», всё время, что находился в команде, было огромное количество легионеров, иностранцев, которые говорили на разных языках, Эдик – суперкоммуникабельный, добрый, спокойный парень. Я не верю, что это могло произойти», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На 85‑й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После встречи защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. В воскресенье, 5 октября, Сперцян записал обращение, в котором ещё раз отверг обвинения в расизме.

