Игнашевич — о Станковиче: «Спартак» обладает хорошим составом, ситуация поправимая

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о перспективах Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

– Я считаю, что ситуация поправимая. Если правильно анализировать, что происходит. Его штаб должен анализировать, не только главный тренер, но и помощники должны работать. Если правильно проанализировать то, что сейчас происходит и исправить ошибки… Конечно, «Спартак» обладает хорошим составом для того, чтобы провести достойный сезон. Вопрос, понимают ли они, как решать проблемы, которые есть?

– То есть, на ваш взгляд, Станковичу ещё нужно дать поработать?

– Ну если он начнёт исправлять ошибки, если стабилизируются схема, состав, требования, то «Спартак» по своему уровню игроков может решать самые высокие задачи, — сказал Игнашевич в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.