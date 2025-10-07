Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игнашевич — о Станковиче: «Спартак» обладает хорошим составом, ситуация поправимая

Игнашевич — о Станковиче: «Спартак» обладает хорошим составом, ситуация поправимая
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о перспективах Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

– Я считаю, что ситуация поправимая. Если правильно анализировать, что происходит. Его штаб должен анализировать, не только главный тренер, но и помощники должны работать. Если правильно проанализировать то, что сейчас происходит и исправить ошибки… Конечно, «Спартак» обладает хорошим составом для того, чтобы провести достойный сезон. Вопрос, понимают ли они, как решать проблемы, которые есть?

– То есть, на ваш взгляд, Станковичу ещё нужно дать поработать?
– Ну если он начнёт исправлять ошибки, если стабилизируются схема, состав, требования, то «Спартак» по своему уровню игроков может решать самые высокие задачи, — сказал Игнашевич в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Материалы по теме
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Live
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android