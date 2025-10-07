«Кто теперь будет ассистировать мне?» Месси — о решении Жорди Альбы завершить карьеру

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на решение защитника «фламинго» Жорди Альбы завершить карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС.

«Спасибо тебе, Жорди. Я буду очень скучать. После всего, через что мы прошли вместе, будет странно смотреть на левый фланг и не видеть тебя там. Это безумие, сколько результативных передач ты отдал мне за все эти годы. Кто теперь будет делать мне эти пасы из обороны?» — прокомментировал Месси заявление Альбы в социальной сети.

Месси и Альба вместе выступали в составе «Барселоны» с 2012 по 2021 год. С лета 2023 года они начали играть в одной команде за «Интер Майами».

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: