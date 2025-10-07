Скидки
Смолов объяснил, почему выступает за уход Станковича из «Спартака»

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился мнением, почему в большей степени выступает за уход из «Спартака» главного тренера команды Деяна Станковича.

«Мне кажется, прошлый сезон как раз говорит о том, что анализ там [в «Спартаке»] не особо проводится. Был хороший отрезок, были проблемы, но вместо того, чтобы над ними работать, их улучшать, по факту – уход от проблемы, попытка сделать что-то новое и, как следствие, проваленный сезон. При том что они шли на втором или третьем месте в чемпионате, сделали два дорогих трансфера в прошлое зимнее окно. И это скорее сигнал, что не анализируется должным образом информация, поэтому я скорее за то, чтобы он [Станкович] ушёл. Они и без тренера сыграют за счёт того, что там хорошие футболисты. Мне так кажется», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и на текущий момент занимают шестое место.

Смолов объяснил, почему считает, что Сперцян не мог оскорбить Ндонга на расовой почве

Самые титулованные футбольные клубы России:

