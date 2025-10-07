Стало известно, сколько «Вильярреал» и «Барселона» могут заработать за матч в Майами

«Вильярреал» и «Барселона» могут заработать € 5-6 млн после разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести встречу 17-го тура чемпионата Испании в Майами, США. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, в УЕФА недовольны разрешением провести матч, так как оно было достигнуто благодаря лазейкам в регулирующем законодательстве, и в будущем союз ассоциаций постарается не допустить подобного.

При этом руководство «Вильярреала» видит большой плюс в проведении этой игры и даже готово оплатить поездку в США владельцам клубных абонементов, которые не смогут посетить встречу на стадионе «Керамика» из-за его переноса в Майами.