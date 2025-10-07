Скидки
Нападающий «Барселоны» Барджи: верил, что однажды мой переход в этот клуб случится

Нападающий молодёжной сборной Швеции Руни Барджи поделился впечатлениями от своего перехода в «Барселону» прошлым летом.

«Именно об этом я и мечтал, верил, что однажды это случится. Обновлённый «Камп Ноу» — невероятный стадион, конечно, старый стадион тоже был великолепен, но и этот выглядит потрясающе. С нетерпением жду момента, когда смогу на нём сыграть. Мой отец стал смотреть матчи «Барселоны» за два года до моего рождения. Когда Месси начал играть, он влюбился в неё, и когда я родился, он всегда хотел, чтобы я смотрел игры команды и учился на этом примере», — приводит слова Барджи Sport.es.

