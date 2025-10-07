Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может побороться с «Барселоной» за игрока сборной Германии — Bild

«Реал» может побороться с «Барселоной» за игрока сборной Германии — Bild
Комментарии

Мадридский «Реал» может вступить в гонку за приобретение защитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. «Сливочные» внимательно следят за ситуацией футболиста, чей контракт со «шмелями» заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

По информации источника, «Королевский клуб» способен составить конкуренцию «Барселоне», которой также интересен 25-летний игрок. Однако на текущий момент сине-гранатовые не делали конкретного предложения «Боруссии».

Подчёркивается, что «Реал» рассматривает кандидатуру Шлоттербека ввиду нестабильной игры Рауля Асенсио и заканчивающихся летом 2026 года контрактов у Антонио Рюдигера и Давида Алабы.

Материалы по теме
В Испании назвали имена двух защитников, интересных «Барселоне»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android