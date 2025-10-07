«Реал» может побороться с «Барселоной» за игрока сборной Германии — Bild

Мадридский «Реал» может вступить в гонку за приобретение защитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. «Сливочные» внимательно следят за ситуацией футболиста, чей контракт со «шмелями» заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

По информации источника, «Королевский клуб» способен составить конкуренцию «Барселоне», которой также интересен 25-летний игрок. Однако на текущий момент сине-гранатовые не делали конкретного предложения «Боруссии».

Подчёркивается, что «Реал» рассматривает кандидатуру Шлоттербека ввиду нестабильной игры Рауля Асенсио и заканчивающихся летом 2026 года контрактов у Антонио Рюдигера и Давида Алабы.

