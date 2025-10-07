Вальверде не поехал в сборную Уругвая из-за усталости. Он провёл 197 матчей за три сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде попросил главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу не вызывать его в национальную команду для участия в октябрьских товарищеских матчах, чтобы получить отдых. Южноамериканская сборная проведёт игры 10 и 13 октября с Доминиканской республикой и Узбекистаном.

Вальверде провёл девять матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Всего полузащитник за последние три года выходил на поле в 174 встречах из 184 возможных за испанский клуб. Кроме этого, хавбек провел 23 матча за сборную, тем самым приняв участие в 197 играх.