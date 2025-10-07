«Там не примут, свои не поймут». Игнашевич объяснил, почему никогда не возглавит «Спартак»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич ответил на вопрос о теоретическом назначении на пост главного тренера «Спартака».
– Можете себе представить, что когда-то станете тренером «Спартака»?
– Нет, никогда. Без шансов.
– То есть вы настолько армеец?
– Ну конечно. Там не примут, свои не поймут, — сказал Игнашевич в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.
Защитник выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2018 год. За этот период Игнашевич принял участие в 541 матче во всех турнирах, в которых он отметился 46 голами и 22 результативными передачами. В ЦСКА футболист выиграл 18 трофеев, включая Кубок УЕФА в 2005 году.
