«Какого чёрта?» Гаттузо — о назначении Каннаваро на пост тренера сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо отреагировал на назначение Фабио Каннаваро на пост главного тренера сборной Узбекистана.

«Я позвонил ему и сказал: «Какого чёрта? Надушился, намазался гелем — и ты уже на чемпионате мира, а я тут сражаюсь (смеётся)», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Сборная Узбекистана по итогам отборочного этапа обеспечила себе участие на чемпионате мира — 2026, итальянская национальная команда на данный момент находится в процессе отбора на турнир. На данный момент «Скуадра адзурра» с девятью очками располагается на втором месте в турнирной таблице отборочной группы I, лидером с 15 очками является Норвегия.