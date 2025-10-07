В «Барселоне» прокомментировали напряжённость со сборной Испании из-за здоровья Ямаля

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о напряжённости между сборной Испании и сине-гранатовыми из-за ситуации с нападающим клуба Ламином Ямалем.

После сентябрьских матчей сборных главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик заявил, что «Фурия Роха» не заботится о футболистах. Немецкому специалисту не понравилось, что Ямаль был задействован в играх национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта. Позднее главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил об удивлении из-за слов Флика.

«Ламин испытывал дискомфорт в области паха и пытался восстановиться к встрече с «ПСЖ», чтобы сыграть на своём лучшем уровне. Всё получилось не так хорошо, если учитывать высокую интенсивность в течение всех 90 минут.

После матча было решено, что Ламин не сыграет с «Севильей», потому что ему нужна специальная подготовка. [Медицинский] отчёт был отправлен в федерацию [футбола Испании]. Я не знаю, разговаривал ли Ламин с де ла Фуэнте. У него [у де ла Фуэнте] есть такое право, ранее уже он общался с Гави. Ламин всё еще испытывал дискомфорт, он был не в порядке. Мы обсудили ситуацию внутри клуба и сообщили о ней сборной.

Я не нахожусь в сборной, чтобы знать, насколько хорошо там заботятся о здоровье футболистов. Мы знаем, что они хорошо относятся к игрокам. Это нормально, что подобная ситуация может не понравиться», — сказал Деку в интервью для Catalunya Ràdio.

