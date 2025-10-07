Спортдиректор «Барселоны»: Ямаль — это подарок для всего мира футбола

Спортивный директор «Барселоны» Деку крайне высоко оценил талант 18-летнего нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Мы заботимся об игроках: о Ламине [Ямале], Рафинье, Касадо, Бернале — обо всех остальных. Все стараемся поддерживать Ламина. Если ты важен для «Барсы», то важен и для всего мира [футбола]. С этим нужно уметь работать. Наша задача — помогать футболистам в спорте и за его пределами.

Тем не менее возраст есть возраст. Мне 48 лет, а не 18 [как Ямалю]. Ламин демонстрирует зрелость, ведь он особенный игрок, однако ему по-прежнему 18 лет. Для «Барсы», как и для всего мира [футбола], Ламин является подарком. Нужно быть довольными этим», — сказал Деку в интервью для Catalunya Ràdio.

Материалы по теме В «Барселоне» прокомментировали напряжённость со сборной Испании из-за здоровья Ямаля

Чем уникален Ламин Ямаль: