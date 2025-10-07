Родриго: нужно признать, что сейчас «Барселона» сильнее и увереннее, чем «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс ответил, хотят ли «сливочные» взять реванш у «Барселоны» за поражения в четырёх «эль класико» в минувшем сезоне. 26 октября команды сыграют в очном матче в 10-м туре Ла Лиги.

«Лучше забыть о прошедшем сезоне. Знаем, что находились не на высоте, особенно в «эль класико». Нам было некомфортно играть с ними. Надо признать, что сейчас они выступают лучше, у них более сильная и уверенная команда.

Но у нас тоже отличная команда. Матч получится тяжёлым, однако мы играем на «Бернабеу» перед нашими болельщиками и должны показать, на что способны. Необходимо тщательно подготовиться, несмотря ни на что. Мы будем у себя дома», — приводит слова Гоэса AS.

