Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго: нужно признать, что сейчас «Барселона» сильнее и увереннее, чем «Реал»

Родриго: нужно признать, что сейчас «Барселона» сильнее и увереннее, чем «Реал»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс ответил, хотят ли «сливочные» взять реванш у «Барселоны» за поражения в четырёх «эль класико» в минувшем сезоне. 26 октября команды сыграют в очном матче в 10-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лучше забыть о прошедшем сезоне. Знаем, что находились не на высоте, особенно в «эль класико». Нам было некомфортно играть с ними. Надо признать, что сейчас они выступают лучше, у них более сильная и уверенная команда.

Но у нас тоже отличная команда. Матч получится тяжёлым, однако мы играем на «Бернабеу» перед нашими болельщиками и должны показать, на что способны. Необходимо тщательно подготовиться, несмотря ни на что. Мы будем у себя дома», — приводит слова Гоэса AS.

Материалы по теме
Фото
Футболист «Реала» Родриго надел футболку «Кайрата» после матча Лиги чемпионов

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android