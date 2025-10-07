Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кингсли Коман: в «Баварии» были люди, желавшие моего ухода

Кингсли Коман: в «Баварии» были люди, желавшие моего ухода
Комментарии

Нападающий сборной Франции и саудовского клуба «Аль-Наср» Кингсли Коман поделился подробностями своего ухода из «Баварии».

«В самом конце моего пребывания там были вещи, о которых я не стану говорить, они осложнили ситуацию. Мне не сказали, чтобы я ушёл прочь, однако дали понять, что клуб готов расстаться со мной из-за финансового положения. Ко мне хорошо относились тренер, фанаты, некоторые члены совета директоров… Но не все. В клубе были люди, желавшие моего ухода.

Это заняло определённое место в моей памяти. Но я возвращаюсь к этому, чтобы попрощаться, ведь я провёл там около 10 лет, и этот клуб занимает особое место в моём сердце», — сказал Коман в интервью для L’Equipe.

Материалы по теме
Мбаппе не тренировался со сборной Франции и может не сыграть с Азербайджаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android