Кингсли Коман: в «Баварии» были люди, желавшие моего ухода

Нападающий сборной Франции и саудовского клуба «Аль-Наср» Кингсли Коман поделился подробностями своего ухода из «Баварии».

«В самом конце моего пребывания там были вещи, о которых я не стану говорить, они осложнили ситуацию. Мне не сказали, чтобы я ушёл прочь, однако дали понять, что клуб готов расстаться со мной из-за финансового положения. Ко мне хорошо относились тренер, фанаты, некоторые члены совета директоров… Но не все. В клубе были люди, желавшие моего ухода.

Это заняло определённое место в моей памяти. Но я возвращаюсь к этому, чтобы попрощаться, ведь я провёл там около 10 лет, и этот клуб занимает особое место в моём сердце», — сказал Коман в интервью для L’Equipe.