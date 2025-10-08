Скидки
Игнашевич отреагировал на информацию о возможном назначении в «Оренбург»

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал информацию о своём возможном назначении в «Оренбург». В воскресенье, 5 октября, клуб покинул Владимир Слишкович. После 11 туров Мир РПЛ «Оренбург» набрал семь очков и занимает 14-е место.

— Нет, предложения нет.

— И не будет?
— И не будет, думаю.

— Если бы поступило, ты бы рассмотрел?
— Конечно. Я хочу работать в РПЛ, — сказал Игнашевич в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Игнашевич занимал должность главного тренера «Балтики» с 2021 по 2024 год. До этого, с 2019 по 2021 год российский специалист работал в московском «Торпедо».

«Там не примут, свои не поймут». Игнашевич объяснил, почему никогда не возглавит «Спартак»

