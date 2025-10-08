Скидки
Кингсли Коман: даже меня удивил мой переход в «Аль-Наср»

Комментарии

Нападающий сборной Франции и клуба «Аль-Наср» Кингсли Коман поделился мнением о реакции футбольной общественности на его переход в чемпионат Саудовской Аравии в 29 лет.

«Я отлично всё понимаю, даже меня это удивило (смеётся). В начале трансферного окна я представлял, как сыграю в новом сезоне за «Баварию».

В конце концов, «Аль-Наср» проявил интерес к моей ситуации в клубе, сделку закрыли за пять дней. Я взвесил все за и против. Я понял, что это оптимальное решение», — сказал Коман в интервью для L’Equipe.

В девяти матчах нынешнего клубного сезона Коман забил три гола и отдал пять результативных передач.

