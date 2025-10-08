Кингсли Коман: летом мне поступали предложения из Англии и Испании

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман, который прошлым летом перешёл из «Баварии» в «Аль-Наср», рассказал, были ли у него варианты продолжения карьеры в Европе.

«Мне поступали предложения из Англии и Испании, однако для большей части этих клубов я был лишь одним из вариантов. Если они и решили остановить свой выбор на мне, то, наверное, лишь из-за того, что двое других футболистов им отказали, либо по той причине, что мои финансовые требования оказались скромнее.

В «Баварии» я уже был лишь одним из вариантов, но в клубе меня уважали. Вряд ли мне следовало переходить в какой-то другой европейский клуб. Если оттолкнуться от моего семейного положения, финансовой составляющей и самого клубного проекта, то «Бавария» предложила лучшие условия в Европе», — сказал Коман в интервью для L’Equipe.