Главная Футбол Новости

«Барселоне» и «Ливерпулю» интересен Гехи, игрок ждёт действий от «Реала» — Плеттенберг

«Ливерпуль» продолжает делать всё возможное с целью подписания центрального защитника Марка Гехи, чей контракт с «Кристал Пэлас» заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в услугах футболиста сборной Англии также заинтересована «Барселона». Однако Гехи ждёт, предпримет ли действия по его подписанию мадридский «Реал».

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль выразил заинтересованность в переходе Гехи на случай, если Ким Мин Джэ или Деотшанкюль Юпамекано покинут клуб.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

