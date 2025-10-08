Батраков: амбиции попробовать себя в Европе есть. Всё зависит от ситуации и клуба

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал об амбициях попробовать свои силы в Европе.

— Амбиции попробовать себя в Европе есть. Всё зависит от ситуации и клуба. Может, через полгода, может, через 2,5 года мне захочется и я перейду в другую команду. Не люблю загадывать. Как сложится, так сложится.

– Не боитесь оказаться в такой же ситуации, в какой сейчас находится Матвей Сафонов в «ПСЖ»?

– Матвей тренируется и играет за лучший клуб мира. Мне кажется, Сафонов только прибавляет, тренируясь и периодически получая практику. Мы все рады за него, ведь оказаться в «ПСЖ» — это очень круто. Мне кажется, нигде нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Нужно доказывать и прогрессировать, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

